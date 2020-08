Giorgio Pasotti fidanzato: chi è l’attrice Claudia Tosoni

Chi è l’attrice Claudia Tosoni, terza a Miss Italia 2012: il suo rapporto con il fidanzato e collega Giorgio Pasotti.

Da due anni fanno coppia fissa: sono Giorgio Pasotti e la sua fidanzata, l’attrice Claudia Tosoni, che è dunque anche sua collega. La coppia si è conosciuta dietro le quinte di uno spettacolo teatrale e tra i due sembra esserci grande feeling.

Seguita da circa 10mila follower su Instagram, Claudia Tosoni posta foto del suo privato, ma anche scatti di posa. Classe 1992, ha partecipato al concorso di Miss Italia, arrivando terza, prima di dedicarsi al mondo della recitazione e diplomarsi all’accademia cinema e tv Achille Togliani di Roma.

Cosa sapere su Claudia Tosoni, fidanzata di Giorgio Pasotti

Nella sua carriera nel mondo del cinema e della fiction, ha recitato dapprima in Il bello delle donne e Provaci ancora prof. Negli ultimi anni l’abbiamo vista anche al cinema, in Loro e in Nove lune e mezza. Meteorina di LA7, ha ottenuto anche diversi ruoli in alcuni spot pubblicitari e ha lavorato molto a teatro, recitando tra l’altro con Roberto Ciufoli e Francesca Inaudi, diretta da Giancarlo Sepe e Francesco Bellomo.

A teatro ha recitato anche in uno spettacolo diretto da Giorgio Pasotti. Intervistata da DiPiù Tv qualche tempo fa, ha raccontato sulla relazione con il fidanzato e il loro primo approccio: “Ho rifiutato i suoi inviti a cena per capire se davvero ci tenesse ad uscire con me. Ho accettato al quarto invito, abbiamo cominciato a frequentarci e ci siamo innamorati”. 20 anni più giovane di lui, non sembra preoccuparsene: “Giorgio è giovanile nello spirito e nel modo di vestire. Mi piace anche la sua maturità: ha un modo di fare da uomo di altri tempi”.