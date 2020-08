Daniele Mondello mette a confronto i 15 giorni di ricerche di suo figlio Gioele contro le appena 5 ore impiegate da un solo volontario.

Il ritrovamento di resti umani corrispondenti a quelli di un bambino e che, secondo gli inquirenti, “al 99% appartengono a Gioele”, lascia dei dubbi in molti. Daniele Mondello per primo. Il papà del piccolo di 4 anni, a questo punto presumibilmente morto come sua mamma, Viviana Parisi, mette a paragone i 15 giorni di ricerche ininterrotte dei volontari contro le sole 5 ore che sono bastate ad un carabiniere in congedo, anch’egli volontario. Proprio quest’ultimo è riuscito a trovare le tracce ossee con frammenti di maglietta nascoste nella fitta vegetazione dei boschi di Caronia, in provincia di Messina. “Considerando ciò, mi vengono dei dubbi su quelli che sono i metodi impiegati nelle ricerche. Lo dico senza fare polemica, soltanto da uomo distrutto per avere perso tutta la sua famiglia”. Parole che il papà di Gioele scrive su Facebook, in un messaggio colmo di tristezza e di disperazione. L’uomo ringrazia comunque tutte le persone che gli hanno dimostrato vicinanza e che lo hanno aiutato. “In particolar modo il signore che è riuscito a trovare mio figlio. Se non ci foste stati voi, chissà se e quando lo avremmo ritrovato. Viviana e Gioele vi ringraziano e io vi mando un abbraccio enorme, siete stati grandi!!!”.