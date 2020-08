Diletta Leotta Ibrahimovic, lo svedese è in Sardegna con la moglie Helena

Nelle ultime settimane si è diffuso un nuovo scoop sentimentale che vedrebbe protagonisti Diletta Leotta e Zlatan Ibrahimovic: la verità

Un’estate davvero bollente anche per Zlatan Ibrahimovic e non solo per quanto riguarda il suo rinnovo con il Milan. Il campione svedese è stato avvistato spesso con Diletta Leotta, la bella e bionda giornalista di Dazn dopo aver registrato alcune pubblicità in compagnia del campione svedese. Come svelato dal settimanale “Chi” ci sarebbe stata più di una semplice amicizia, ma tutto ciò non sarebbe vero. Attualmente Ibra è in vacanza in Sardegna sul suo yacht in compagnia della moglie, l’ex modella Helena Seger. Tra i due non ci sarebbe aria di crisi e, come riportato da Di Lei Magazine, la coppia si sta rilassando in Costa Smeralda.

Leggi anche –> Diletta Leotta | sbarca in Sardegna ed è subito FOTO bollente



Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Diletta Leotta Ibrahimovic, chi è la moglie Helena

La donna è un ex modella ed è attualmente una manager di successo: ha ben undici anni in più del marito con i due che si sono legati ad inizio 2000. I due hanno dato alla luce i figli Maximilian e Vincent. Da pochi giorni, infine, è arrivata in Sardegna anche la bionda siciliana in vacanza per qualche giorno prima di ricominciare la nuova stagione su Dazn.