Costa Crociere, gli itinerari delle navi in Italia con passeggeri solo italiani

Costa Crociere svela finalmente gli itinerari in Italia e riservati agli italiani delle sue nuove crociere.

Costa Crociere lo aveva annunciato: da settembre si riparte con la navigazione dopo un lungo periodo di stop dovuto all’emergenza Coronavirus.

Una pausa forzata anche perché il rischio per la navigazione era quello di rimanere bloccati o di un problema di contagi per via dell’aria condizionata che ora è stata, ovviamente, dotata di filtri con un sistema di purificazione più forte.

Ripartono così le crociere, ma con un’idea completamente diversa: itinerari italiani e navi che accoglieranno solo gli italiani.

Crociere al via: la scelta di Costa Crociere

Costa Crociere fa quindi una programmazione di itinerari e viaggi dedicati al tricolore. Una decisione particolare, ma quasi necessaria visto che all’estero la situazione dei contagi da Covid-19 sta tornando a salire.

Paesi come Francia, Spagna, Grecia, Croazia vedono infatti un incremento dei casi piuttosto importante e navigare in quei porti potrebbe essere rischioso per la salute dei turisti.

Senza contare che si rischia di aumentare il numero di contagi da ritorno, cosa che in Italia già sta avvenendo per via dei turisti che hanno optato per una vacanza all’estero invece che in Italia in questa estate 2020.

Gli itinerari italiani e per gli italiani studiati da Costa Crociere

Quali sono allora gli itinerari per le Crociere Costa in Italia? La Costa Deliziosa e la Costa Diadema sono le due navi prescelte per ritornare in mare e per accogliere queste crociere tutte italiane. Finalmente sono anche stati svelati gli itinerari.

Costa Deliziosa dal 6 al 27 settembre navigherà da Trieste verso Bari, Brindisi, Corigliano Rossano, Siracusa e Catania.

Costa Diadema dal 19 settembre partirà da Genova alla volta di Civitavecchia – Roma, Napoli, Palermo, Cagliari e La Spezia.

Inoltre, Costa Crociere specifica che le navi potranno essere visitate solo con escursioni protette e organizzate proprio dalla compagnia di navigazione.

Due itinerari completamente italiani, proprio come i passeggeri che vi prenderanno parte. La speranza è quella di offrire ai viaggiatori la possibilità di partire in sicurezza, navigando verso porti nostrani e quindi più sicuri e controllati. Senza avere nemmeno il problema della quarantena o del tampone obbligatorio per chi ritorna invece dall’estero.

Quando si potranno comprare i biglietti?

Come dichiara Costa Crociere in una nota si potranno acquistare i biglietti per questi viaggi con Costa Deliziosa e Costa Diadema a partire dalla prossima settimana, ossia dal 24 agosto.