A Catania un aspirante ladro cerca di piazzare un colpo all’apparenza facile in spiaggia. Ma sceglie il posto più sbagliato che ci sia.

È alla stregua di una barzelletta quanto avvenuto a Catania, al ‘Lido del Carabiniere’. Infatti un uomo è stato sorpreso a rubare tra gli effetti personali di un bagnante. Guarda caso proprio un militare, ormai in pensione.

Ma d’altronde già il nome ‘Lido del Carabiniere’ avrebbe dovuto fungere da avvertimento per il maldestro ladro, identificato come un 39enne originario proprio della città etnea. Il malintenzionato si è avvicinato allo stabilimento frequentato da esponenti delle forze dell’ordine dopo avere percorso una spiaggia libera attigua. Adocchiato uno zaino lasciato incustodito, lo ha raccolto in maniera indebita per poi darsi alla fuga.

Catania, ruba ai carabinieri nel loro lido: viene naturalmente catturato

Però un altro carabiniere, che si trovava lì fuori servizio per godere di una bella giornata di sole, assieme ad un amico esponente della Guardia Costiera, lo ha placcato in stile rugby. Il maldestro ladro ha così ricevuto un processo per direttissima dopo che il giudice ha riconosciuto il reato di tentato furto aggravato. A condurlo prima in caserma e poi in tribunale altri carabinieri, facenti parte del nucleo radiomobile del comando provinciale. Il colpevole alla fine non andrà in carcere ma dovrà presentarsi per due volte al giorno al cospetto dei carabinieri della Stazione di Librino, a Catania, per rispettare l’obbligo di firma impostogli.

