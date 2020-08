Carlo Conti, da presentatore a cartone animato: “Ecco perché l’ho fatto”

Carlo Conti è sempre al centro di numerosi intrecci per quanto riguarda nuove avventure: il presentatore diventerà un cartone animato

Carlo Conti sarà un cartone animato per quanto riguarda gli episodi di 44 gatti. Andrà in onda da ottobre su Rai Yoyo come ha svelato in una lunga intervista ai microfoni de “Il Corriere”: “Matteo, il mio bambino guarda sempre questo cartone. Così ho pensato che alla band di gatti protagonisti, i Buffycats, mancasse un presentatore e ho fatto la mia proposta all’Antoniano e a Rainbow”. E inizierà una nuova avventura per il celebre presentatore italiano in grado di attirare una grande fetta di pubblico.

Carlo Conti, il retroscena su Miss Italia

Ma Carlo ha svelato anche di un retroscena accaduto durante Miss Italia quando una giurata non voleva più uscire dal camerino e così si era deciso di saltare la presentazione per poi farla entrare successivamente inventando una gag. L’aspetto del suo lavoro che piace di più a Conti è proprio questo: l’effetto sorpresa e l’imprevidibilità! Infine, sul possibile sbarco a Mediaset ha rivelato: “Anche loro sanno che questo matrimonio con la Rai va bene e non c’è motivo di cambiare”.