Belen e Antonino Spinalbese: il bacio passionale tra i due

Il nuovo flirt di Belen Rodriguez con l’hair stylist delle vip Antonino Spinalbese: il bacio passionale tra i due.

L’estate ‘da single’ di Belen Rodriguez si arricchisce di un nuovo personaggio: l’ex moglie di Stefano De Martino, conclusa la storia col ballerino e accantonato anche il ritorno di fiamma, nelle scorse settimane era stata intravista con Gianmaria Antinolfi. Lei e il napoletano sarebbero stati anche a Ibiza insieme.

Successivamente la bella argentina era stata accostata a un noto attore, ma anche in quel caso a quanto pare ci sarebbe stato un flirt o poco più. Molto si è discusso di una riappacificazione con De Martino, della quale lei sembra non volerne sapere nulla.

Il bacio tra Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez

Invece, eccola nuovamente in azione, sempre a Ibiza, sorpresa con Antonino Spinalbese, un hairstylist molto conosciuto a Milano che lavora per la catena Coppola. Avvicinatisi grazie a un amico in comune, è stato il settimanale ‘Chi’ a lanciare per primo la bomba circa una loro relazione. Adesso a rincarare la dose ci pensa ‘Vero’, in edicola da domani.

Stavolta ci scappa addirittura il bacio passionale: la 35enne e il parrucchiere delle vip, che ha dieci anni in meno di lei, sono stati fotografati in esclusiva dal magazine durante un’uscita insieme a Milano. Da quanto si apprende, sarebbero stati prima al Caffè Radetzky e poi al ristorante argentino El Porteno. Si parla di un’uscita di gruppo, ma non sono mancate coccole e abbracci tra i due, fino al bacio passionale, finito in prima pagina del settimanale.