Sorprendentemente bella e sensuale, Barbara D’Urso si va vedere con queste poche vesti a mezzo social. E fioccano i complimenti.

Anche lontano dallo studio televisivo, Barbara D’Urso ama mantenere l’interazione con il suo pubblico. In tantissimi ammirano ‘Lady Cologno’, che sta trascorrendo dei lieti e felici giorni di vacanza in Campania, in costiera sorrentina. E con cadenza quotidiana è solita pubblicare diversi scatti che la ritraggono in riva al mare o sui bordi di una piscina. Ma anche a casa, magari quando è a tavola o sta cucinando. E questo è il caso del post in questione, dove la D’Urso si fa ritrarre mentre è a colazione. Ben oltre l’orario consentito per la stessa, ma pazienza.

Visualizza questo post su Instagram Colazione… un po’ in ritardo 😜 #rideresempre #colcuore❤️ Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso) in data: 20 Ago 2020 alle ore 5:22 PDT

Infatti ‘Carmelita’ stessa ammette di stare facendo colazione nonostante la foto pubblicata sia comparsa online ben oltre le ore 14:00. Un orario in cui non pochi tra l’altro hanno già terminato il pranzo da un pò. Ma a lei si perdona tutto. Inoltre è d’uopo aggiungere come Barbara stia mostrando anche un fisico invidiabilissimo, nonostante di certo non sia più una ragazzina.

Barbara D’Urso, i suoi scatti sono uno più sensuale dell’altro

Visualizza questo post su Instagram Tramonto 😍 #love #colcuore❤️ Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso) in data: 19 Ago 2020 alle ore 11:22 PDT

E non manca qualche esibizione di sensualità e qualche sfoggio di femminilità alla quale in pochi possono resistere. Qualsiasi cosa dica o faccia, la D’Urso sa sempre in che modo fare dell’audience.

