Bambina stuprata | la mamma la veste da coniglietta e la offre ai pedofili

Emerge la terribile storia di una bambina stuprata ogni giorno da uomini diversi, con la mamma che la vestiva da coniglietta di Playboy.

Una orribile storia coinvolge una bambina stuprata, oggi adolescente, chiamata Lisa, che tra 2014 e 2015, quando aveva appena 9 anni, ha vissuto un incubo lunghissimo e senza fine. Colpa di una madre che non l’ha amata come avrebbe dovuto.

La donna infatti era solita offrire la allora bambina a diversi pedofili, e lo faceva vestendola da coniglietta di Playboy. Una vicenda inquietante e raccapricciante, ancora di più se si pensa che ad organizzare tale orrendevolezza era sua mamma. Oggi Lisa ha 15 anni ma porta ancora con sé il contraccolpo evidente di quanto ha dovuto vivere. E la donna teneva ferma la figlia che cercava di ribellarsi mentre uomini sconosciuti abusavano di lei. La stessa Lisa ha trovato la forza di raccontare tutto questo ai giudici in tribunale, descrivendo loro come si ritrovasse vestita con il costume da coniglietta. Ogni giorno c’era almeno un uomo diverso che carpiva la sua innocenza. Oggi la madre malvagia ha 41 anni e si trova sotto processo.

Bambina stuprata, lei ha tentato per 3 volte il suicidio

La figlia ha impiegato molto tempo per aprirsi con uno psicologo, prima di trovare la forza di dire tutto. In tribunale ora la madre ha ricevuto una condanna di 10 anni per cinque gravi capi di imputazione e non potrà beneficiare di alcun benefit, come la libertà condizionale, se non prima di 8 anni trascorsi in cella. Questa storia arriva dall’Australia e sta facendo discutere in quanto 10 anni di galera sembrano comunque troppo pochi in relazione a quanto accaduto. Specialmente considerando come Lisa per ben tre volte abbia provato a togliersi la vita. Inoltre il giudice che ha emesso la sentenza ha formalmente espresso i propri dubbi circa le prospettive di riabilitazione della condannata.

