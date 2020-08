Al Bano, lo schiaffo della figlia Jasmine lo lascia senza parole

Al Bano, lo schiaffo della figlia Jasmine Carrisi lo lascia senza parole. Le parole della giovane non fanno di certo piacere al cantante.

Come vi abbiamo raccontato nelle scorse settimane Jasmine Carrisi ha intrapreso la carriera di cantante sulle orme del padre padre Al Bano.

Come riporta anche oggi il Settimanale Nuovo in realtà la figlia di Loredana Lecciso non ha propriamente le intenzioni di seguire il padre e anzi non ha perso occasione per prendere le distanze da lui anche in modo piuttosto netto.

Al Bano, la figlia Jasmine prende le distanze

La figlia Jasmine ha ribadito di non voler seguire le orme, almeno dal punto di vista musicale, di suo padre poiché, giustamente, vuole rivolgersi ad un pubblico diverso e molto più giovane.

La giovane Carrisi però ha voluto riservare anche qualche parola al miele per suo padre e intervistata da Nuovo ha spiegato a proposito della musica di Al Bano: “La conosco e la apprezzo, ma ascolto un altro genere musicale. A me piacciono tutte le canzoni di papà”.

A proposito dei consigli ricevuti dai genitori spiega: “Mi hanno detto di fare le cose seriamente, seguendo la mia passione. Vogliono che impari anche dai miei errori e non cercano di proteggermi troppo. Dal canto mio, essendo cresciuta con due artisti, so già come muovermi e conosco i rischi cui posso andare incontro”.