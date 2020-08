L’associazione animalista ‘Earth’ mostra le immagini del pubblico che non sembra affatto osservare le norme anti contagio al parco acquatico Zoomarine, durante lo show con i delfini.

Ennesimo episodio di irresponsabilità di massa in materia di Covid Italia. Ma a questo punto viene da chiedersi di chi sia la colpa, che evidentemente non può essere da imputare solo ai protagonisti dell’ennesimo assembramento.

Dal parco acquatico Zoomarine di Pomezia, in provincia di Roma, giungono delle immagini che risalgono a lunedì 17 agosto e che ritraggono centinaia di persone, tra adulti e bambino, intenti ad assistere ad uno show con una esibizione di delfini ammaestrati. L’associazione animalista ‘Earth’ su Facebook scrive quanto segue. “Abbiamo ricevuto tante segnalazioni sulla situazione senza controllo che si è venuta a creare durante gli spettacoli di Zoomarine, con gli spettatori seduti vicinissimi l’uno all’altro e senza mascherina in barba ad ogni precauzione e ai DPCM emanati dal Governo. Ci siamo attivati segnalando tale situazione via pec alla polizia locale di Pomezia e chiedendo controlli”. Le immagini postate sui social da chi faceva parte del pubblico, e che Earth ha ripreso, parlano da sole.

Zoomarine, Earth attacca ma il parco risponde: “Tutto in regola”

Non c’è alcun rispetto delle norme anti contagio. Praticamente nessuno indossa la mascherina, ed in quanto a rispetto delle distanze fisiche tra persone, il metro minimo di spazio richiesto è un miraggio. Valentina Coppola, che di Earth è presidente, sottolinea quanto segue. “Non amiamo gli spettacoli in cui Zoomarine si serve dei delfini e dei pinguini. Fino a quando lavorano rispettando le norme vigenti comunque restiamo in silenzio. Però queste immagini dimostrano come non ci sia il minimo rispetto per la salute delle persone. Ed anche degli animali”. A tutto ciò ha risposto la direzione del parco acquatico Zoomarine, ribadendo come le autorità sanitarie vigenti abbiano approvato i protocolli di sicurezza nella struttura.

