Viviana Parisi, trovati alcuni resti vicino al traliccio: si teme il peggio per Gioele in attesa di ulteriori conferme da parte degli inquirenti.

Mariella Mondello, la zia del piccolo Gioele, ha parlato pochi minuti fa rendendo nota una notizia fondamentale: “Hanno trovato qualcosa ma non sappiamo cosa. Siamo qui in attesa di capire”.

Da ciò che si apprende nella zona del traliccio ai piedi del quale venne trovata Viviana Parisi senza vita è arrivato in questi minuti il procuratore di Patti, Angelo Vittorio Cavallo con la polizia scientifica. Un carabinieri in congedo infatti ha trovato resti umani e una maglietta in un fosso poco lontano da lì.

I resti umano potrebbero essere compatibili con quelli di un bambino. Si teme dunque il peggio per il piccolo Gioele.

Notizia in aggiornamento

Leggi anche –> Viviana Parisi, operaio coinvolto nell’incidente racconta: “Non abbiamo visto Gioele”

Leggi anche –> Viviana Parisi, nuovi accertamenti sul corpo: “Possibile strangolamento”

Aggiornamento: i soccorritori sostengono che al 99% si tratta dei resti del corpo del povero Gioele.