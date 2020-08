Viviana Parisi, operaio coinvolto nell’incidente racconta: “Non abbiamo visto Gioele”

Uno degli operai coinvolti nell’incidente di Viviana Parisi ha raccontato le dinamiche dell’accaduto. Di Gioele, però, nessuna traccia: “non sappiamo se c’era o no”.

Uno dei due operai coinvolti nell’incidente in autostrada che ha visto come protagonista anche Viviana Parisi, la mamma dj trovata morta nelle campagne di Caronia (Messina), ha raccontato le dinamiche dell’accaduto. “Mentre stavamo transitando abbiamo sentito una frenata di una macchina che è venuta a sbattere sul nostro mezzo. Le ruote posteriori si sono rotte con tutti i cerchi. L’urto è stato abbastanza forte. La macchina si è fermata 50 metri più avanti”, ha raccontato. Ma su Gioele, il figlio della donna, ancora disperso, non ha nessun dettaglio rilevante: “Io sono sceso a vedere ma nella macchina non c’era nessuno. Non abbiamo visto il bambino, non sappiamo se c’era o no”. Dopo l’incidente Viviana ha abbandonato l’auto ed è scomparsa. Il suo corpo senza vita è stato ritrovato otto giorni dopo. Come sia morta resta in realtà un mistero, e il figlio Gioele sembra essere sparito nel nulla.

Viviana Parisi e Gioele, trovato il gancio di sicurezza del seggiolino del bambino

Il gancio di sicurezza usato per tenere attaccato il seggiolino per bambini al sedile dell’automobile, sulla quale si pensava stesse viaggiando anche Gioele, è stato trovato a poca distanza dal traliccio dell’alta tensione sotto il quale è stato rivenuto il corpo di Viviana Parisi. Lo ha trovato un inviato della trasmissione di Rai 3 “Chi l’ha visto”, che ha dedicato alla morte di Viviana e alla scomparsa di Gioele una puntata speciale. L’oggetto è stato consegnato ai Carabinieri, ma non è sicuro che l’aggancio sia quello del seggiolino di Gioele.

