Uomini e Donne, pronto Lorenzo Riccardi nuovamente come opinionista

Una nuova stagione di Uomini e Donne è già alla porte. Possibile nuova avventura per Lorenzo Riccardi che non vede l’ora

Tutto pronto per una nuova stagione di Uomini e Donne in onda su Canale5 a partire dal prossimo lunedì 14 settembre. In studio ci saranno come sempre gli opinionisti di sempre, Tina Cipollari e Gianni Sperti, con un possibile ritorno. Al loro fianco potrebbe esserci nuovamente il “grillo parlante” Lorenzo Riccardi, ma al momento non ci sarebbero novità visto che non avrebbe ricevuto chiamate dalla redazione del programma di Canale5.

Uomini e Donne, il sogno di Lorenzo Riccardi

Durante una lunga intervista a Super Guida Tv lo stesso 24enne ha rivelato: “Non ci sono novità, non so nulla: spero di essere riconfermato così mi diverto un po’”. Al momento l’ex corteggiatore di Ludovica Valli, Nilufar Addati e Sara Affi Fella, non vede l’ora di tornare in studio con un altro sogno nel cassetto, ossia quello di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip: “Mi piacerebbe partecipare e cerco di farla da parecchio anche se per un motivo o per un altro o per qualcuno finora le cose non sono andate in porto. Penso più per qualcuno però”.