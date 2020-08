Uomini e Donne, addio della coppia Veronica Ursida e Giovanni: la verità

Novità in arrivo per Veronica Ursida e Giovanni Longobardi: l’annuncio della dama sul profilo Instagram sulla rottura definitiva

Un’altra storia d’amore ormai verso l’addio definitivo. Giovanni Longobardi e Veronica Ursida si sono legati sentimentalmente dopo la loro conoscenza al Trono Over di Uomini e Donne. Ora la stessa dama si è sfogata su Instagram in cui ha svelato la rottura: “Quando finisce una storia si dice che gli errori sono nel mezzo! Beh…Non sempre è così…Colpa mia e solo mia…”. La donna si è assunta tutte le responsabilità rivelando alcuni dettagli: “Ti amo, ma ho fatto un grave errore! Ormai è tardi! Perdonami…Sei stato un gran signore, e io ho sbagliato…Non mi perdonerò mai!”

Uomini e Donne, la verità di Veronica Ursida

Successivamente la stessa dama ha continuato a svelare i particolari: “Purtroppo anche le favole finiscono…Finiscono anche a causa delle principesse…E questa è la fine della mia favola…”. A settembre l’ormai ex coppia potrebbe tornare insieme in studio di Uomini e Donne per spiegare i motivi della rottura definitiva dopo l’annuncio social.