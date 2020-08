Era andata in vacanza in Sardegna con un gruppo di amici, una turista morta nel corso di una immersione di gruppo all’Isola di Caprera.

Una turista morta nel corso di una immersione subacquea in Sardegna. La vittima si chiamava Antonella Piccello. Aveva 54 anni ed era originaria di Padova. Si trovava a La Maddalena per trascorrere quella che sarebbe dovuta essere una piacevole vacanza in compagnia di diversi amici.

Il gruppo aveva deciso di organizzarsi per compiere una escursione sott’acqua, ma purtroppo tale scelta si è rivelata fatale per la donna. La zona prescelta era un tratto di mare che si staglia davanti all’isola di Caprera. Ma Antonella ha fatto perdere le sue tracce nella giornata di mercoledì 19 agosto 2020, intorno alle ore 13:00. Questo ha portato gli altri membri del gruppo ad avvisare le autorità, e subito si è pensato al peggio. La Capitaneria di Porto de La Maddalena ha intrapreso immediatamente le ricerche di Antonella, che una volta individuata è stata portata a riva.

Turista muore, Antonella accusa un malore fatale dopo una immersione con gli amici

Il tutto anche grazie all’aiuto dei suoi amici che erano con lei. La veneta era priva di conoscenza e non si è ripresa più. Nemmeno le manovre di primo soccorso sono servire a farla rinvenire. La 54enne, che lavorava come commercialista, deve avere accusato il malore fatale già pochi minuti dopo essersi immersa, secondo alcuni elementi preliminari già individuati da inquirenti e soccorritori del 118. Il personale medico era sopraggiunto con un elicottero, ma Antonella era già morta al suo arrivo.

