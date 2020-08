Stasera in tv – Superquark con Piero Angela su Rai 1, oggi 19 agosto

La nuova edizione di Superquark, condotta da Piero Angela, tornerà con i suoi servizi, documentari esclusivi e rubriche alla divulgazione scientifica: le anticipazioni di oggi, 19 agosto

Superquark è torna in onda su Rai 1 con il quinto appuntamento della nuova edizione.

Nuovi servizi, rubriche e documentari esclusivi che ci daranno la possibilità di rispondere a tanti perché rimasti sino a ora lontani dalla nostra comprensione. Superquark, che inizierà su Rai 1 alle ore 21.25, ci porterà alla scoperta dell’Europa e tanto altro ancora… Scopriamo qualche anticipazione in più sugli argomenti trattati dal programma di divulgazione scientifica condotto da Piero Angela.

Superquark 2020: le anticipazioni sui servizi di stasera

Il primo servizio del quinto appuntamento di Superquark è rappresentato da un documentario naturalistico della BBC dove a essere esplorate saranno l’Europa e le sue bellezze, con particolare attenzione alla fauna selvatica e all’intervento dell’uomo che, forse troppo spesso, ha costretto molti animali a doversi adattare a nuovi habitat per poter sopravvivere.

Sette continenti del Pianeta mostreranno specie alla soglia dell’estinzione e il loro modo di adattarsi a un mondo che tende inesorabilmente al continuo cambiamento.

Paolo Magliocco e Gianpiero Orsingher ci porteranno a conoscere le scoperte di uno studio genetico guidato dall’Università Sapienza di Roma che sta studiando il DNA degli antichi Romani per apprendere di più sulle loro origini.

Piero Angela e Paco Lanciano contribuiranno ad approfondire il mistero dell’universo che, negli ultimi dieci anni, sembra essersi svelato un po’ di più a noi piccoli esseri umani.

A seguire…

Barbara Gallavotti e Francesca Marcelli seguiranno alcuni ricercatori che studiano i virus che si sviluppano principalmente in animali selvatici. Con il Coronavirus abbiamo sperimentato sulla nostra pelle quanto la minaccia del cosiddetto salto della specie possa essere reale e quanto sia necessario prevenire che tale evento si verifichi di nuovo.

Economia e tecnologia appaiono nel nostro tempo sempre più legate e con Giovanni Carrada, Daniela Franco e Andrew McAfee, ricercatore del Massachusetts Institute of Technology, scopriremo quanto, in che modo e perché questo sia ormai un dato di fatto. Seguiranno poi altri servizi esclusivi, come sempre, sotto l’attenta guida di Piero Angela.

