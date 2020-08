Stasera in tv | High Society – Quando gli opposti si attraggono, su Rai 2

La commedia High society – Quando gli opposti si attraggono sarà in onda oggi, 19 agosto, su Rai 2: trama del film

La comedy che vede fra i protagonisti una splendida Emilia Schüle, intitolata High society – Quando gli opposti si attraggono racconta di uno scambio di persona fra due giovani donne che, per uno sbaglio dovuto al caso, si ritrovano a vivere l’una la vita dell’altra. Il film inizierà alle ore 21.20 su Rai 2. Scopriamone insieme la trama.

High society – Quando gli opposti si attraggono, trama del film

Aura e Anabel sono nate nello stesso ospedale, quasi nello stesso momento. Le due non si sono mai davvero incontrate e ad accomunarle, ormai cresciute, non rimane che il luogo che le vide nascere. O almeno così sembrerebbe.

Anabel un giorno scopre infatti di non essere la figlia naturale dei suoi genitori. La ragazza comprende anche di essere stata scambiata alla nascita a causa di un errore compiuto da due goffe infermiere, al tempo alle prime armi.

Un cambiamento radicale

Il mondo patinato e tuttavia vuoto in cui da sempre aveva vissuto viene quindi a rovesciarsi creandole in lei grandi aspettative e insieme delusioni profonde e una forte senso si disagio. Diversamente dalla sua famiglia d’origine, benestante e di classe sociale elevata, quella di Aura è estremamente povera e improntata sulla necessità di dover in ogni momento lottare per la sopravvivenza. Accade così che Anabel, cresciuta nell’alta società, si ritrovi a vivere con la sua vera madre, Carmen, una cassiera di umili origini e madre di altri due figli.

Allo stesso tempo Aura, legittima erede delle fortune dei von Schlacht, verrà accolta con entusiasmo da una madre materialista e superficiale capace di riempirla solo di costose attenzioni. Anabel, vera protagonista della storia, decide quindi di affrontare la situazione rimboccandosi le maniche e dimostrando di essere in grado di badare a se stessa.

