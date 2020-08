Spezia Frosinone playoff serie BKT: vederla in streaming e formazioni

La partita tra Spezia e Frosinone è la finale di ritorno dei playoff della Serie BKT: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Emozionante stagione quella della Serie BKT, dove oggi si disputa l’atto finale, con la partita tra Spezia e Frosinone. Il match è valido come finale di ritorno dei playoff della Serie BKT: all’andata lo Spezia si è imposto uno a zero.

I liguri – vittoriosi di misura all’andata – possono anche permettersi di perdere con un gol di scarto, visto il regolamento di questi playoff. Infatti, in caso di parità di gol tra andata e ritorno passa la squadra meglio piazzata nella regular session.

Spezia Frosinone: come vederla in streaming e in diretta tv

Il match che si gioca questa sera allo Stadio Alberto Picco di Spezia è su Dazn, al contrario non sarà trasmesso sui canali a pagamento di Sky. Per gli abbonati al servizio, è visibile anche su DAZN1 al canale 209 della piattaforma Sky.

Il fischio di inizio è alle ore 21.00 di oggi 19 agosto. Vista l’eccezionalità dell’evento, la partita sarà trasmessa anche da Raidue e in streaming su Raiplay. Spezia favorito dai numeri per una storica promozione in Serie A: finora 11 volte su 14 chi ha giocato il ritorno in casa è stato promosso e due volte su due chi ha vinto in trasferta non si è fatto rimontare.

Spezia Frosinone, le due squadre in campo: le formazioni

Italiano e Nesta sono pronti per la sfida di stasera e hanno fatto le loro scelte. Queste le possibili formazioni:

SPEZIA (4-3-3): Scuffet; Ferrer, Erlic, Terzi, Vitale; Bartolomei, M. Ricci, Maggiore; Nzola, Galabinov, Gyasi

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Krajnc; Paganini, Rohden, Maiello, Gori, Salvi; Ciano, Novakovich