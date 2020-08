Paola Perego, il figlio Riccardo sottoposto a tampone: ecco l’esito

Il figlio dj di Paola Perego, Riccardo, ha finalmente comunicato l’esito del primo tampone: “Voglio tranquillizzare tutti i miei contatti”.

Negli ultimi due giorni Paola Perego aveva dato sfogo a tutta la sua rabbia e frustrazione. Suo figlio Riccardo Carnevale doveva sottoposti al tampone, ma l’attesa e i ritardi erano diventati sfiancanti. E le dure parole della mamma conduttrice e di suo marito Lucio Presta avevano fatto il giro del web. Riccardo aveva infatti lavorato come dj in una discoteca in Sardegna dove erano stati riscontrati dei contagi e aveva rispettato tutti i protocolli, ma temeva di aver contratto il Coronavirus. Ora, finalmente, ha avuto l’esito del test.

Leggi anche –> Paola Perego, il dramma del figlio in attesa di un tampone per il Coronavirus

Leggi anche –> Paola Perego lascia tutti senza parole: “Non devo aggiungere altro”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Una buona notizia per Riccardo e tutta la famiglia di Paola Perego

Riccardo Carnevale, il figlio di Paola Perego, è risultato negativo al primo tampone da Coronavirus. “Lo comunico – ha scritto il giovane nelle sue stories su Instagram – perché mi sento in dovere di tranquillizzare tutte le persone che sono state a contatto con me e la mia fidanzata nei giorni scorsi. Il primo tampone è risultato negativo per entrambi”.

La notizia ha riportato un po’ di sereno in famiglia dopo giorni di paura e tensione. “Per tutti noi è un sospiro di sollievo”, ha commentato a caldo Paola Perego che in questi giorni si è sempre tenuta in contatto con tutte le altre mamme degli amici e dell’entourage di Riccardo, cercando insieme il modo migliore per gestire la situazione. Il ragazzo rimarrà comunque in quarantena fino al secondo tampone, a scopo cautelativo.

“Il figlio di mia moglie – aveva scritto Lucio Presta – è uno dei 2 Dj delle serate in Sardegna ed Argentario. Gli comunicano che alcuni dei partecipanti, gli organizzatori e l’altro Dj risultano positivi al Covid, applica protocollo e chiama il medico di base, che prescrive il tampone. Chiama lo Spallanzani per dare dati e chiede che gli venga fatto un tampone. Risposta: ‘La chiamiamo noi’ e non si sente più nessuno, allora richiama e gli dicono vada in fila al Drive In più vicino per fare tampone…questo ragazzo che ha seguito il protocollo che voi avete previsto in questi casi, che deve fare? Interessa a qualcuno o facciamo un po’ come cavolo ci pare?”.

Visualizza questo post su Instagram Mama Africa 🇰🇪 Un post condiviso da Riccardo Carnevale (@ric_carnevale) in data: 1 Gen 2020 alle ore 11:07 PST

Leggi anche –> Paola Perego, chi è: età, vita privata e carriera della conduttrice

EDS