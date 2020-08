Lione Bayern Monaco Champions League: streaming, diretta, formazioni

Si gioca oggi la partita tra Lione e Bayern Monaco, valida per le semifinali della Champions League: vedere in streaming, diretta tv, formazioni probabili.

Rush finale nella Final Eight della Champions League: stasera si affrontano infatti Lione e Bayern Monaco. Chi vince, affronta in finale il Paris Saint Germain, che si è imposto agevolmente per tre a zero contro il Lipsia nella prima delle due semifinali.

Le due squadre vengono da percorsi diversi: il Lione, da Cenerentola della competizione, è riuscito a eliminare sia la Juventus che il Manchester City, il Bayern Monaco ha avuto la meglio del Barcellona nei quarti con un incredibile 8-2.

Dove vedere in diretta e in streaming la partita tra Lione e Bayern Monaco

Il match che si gioca questa sera a partire dalle ore 21.00 allo stadio ‘Da Luz’ di Lisbona verrà trasmessa in diretta Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (203 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite). Chi non potesse vederla in tv può seguirla con un abbonamento anche coi servizi SkyGo e NowTv. Verrà trasmessa in chiaro su Canale 5 e in streaming sul portale di Mediaset.

Nona sfida quella di stasera tra le due squadre, con tradizione favorevole al Bayern Monaco: 4 successi dei tedeschi, due vittorie dei francesi e due pareggi. L’ultimo precedente risale alla stagione 2009-2010, con gare di andata e ritorno: si impose il Bayern Monaco realizzando in tutto quattro gol, senza subirne.

Lione Bayern Monaco: le formazioni in campo questa sera

Garcia e Flick stanno completando le proprie scelte in vista del match di questa sera. Queste le probabili formazioni in campo:

LIONE (3-4-1-2): Lopes; Denayer, Marcelo, Marçal; Dubois, Caqueret, B.Guimaraes, Cornet; Aouar; Depay, M.Dembélé

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Goretzka, Thiago Alcantara; Gnabry, Müller, Perisic; Lewandowski