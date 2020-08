Lecce, 44enne tenta di strangolare la moglie: la figlia lo filma col telefonino

Il 44enne, in preda all’alcol, si è scagliato contro la moglie, ma la figlia ha ripreso la scena e lo ha fatto arrestare dalla Polizia.

Avrebbe tentato di strangolare sua moglie prima afferrandole il collo tra le mani, poi usando la bretella di un vestito attorcigliata intorno alla gola. L’aggressione, da parte di Antonio Ancora, 44 anni, di Taurisano (Lecce), è avvenuta nel pomeriggio di martedì ed è stata ripresa con un telefonino dalla figlia maggiorenne della poveretta, che ha assistito alla scena e ha poi mostrato le immagini ai poliziotti. Il marito violento è stato quindi arrestato con le accuse di tentato omicidio, maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

La furia dell’aggressore sulla povera moglie

Dopo una telefonata che ha segnalato il violento litigio, gli agenti del Commissariato di Taurisano sono intervenuti nell’appartamento, sul cui pavimento hanno trovato tracce di sangue, cocci di vasi, una mazza di legno e un coltello. Secondo la testimonianza resa dalle due donne, il 44enne, sotto l’effetto dell’alcol, avrebbe aggredito violentemente la moglie durante una lite.

Quando i poliziotti sono arrivati nell’abitazione hanno trovato l’uomo intento a mettere ordine in casa e la moglie con evidenti segni di percosse su diverse parti del corpo. Ancora dolorante per i colpi ricevuti, la donna è stata subito affidata alle cure del personale del 118, e poi trasportata al pronto soccorso di Casarano per tutti gli accertamenti e i controlli del caso, mentre il marito è stato condotto nel carcere di Borgo San Nicola. Intanto questa storia di violenza, ma anche di coraggio, che arriva dal basso Salento ha attirato l’attenzione dei media nazionali e sta facendo il giro del web.

