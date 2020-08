Influencer appende figlia neonata a testa in giù: “Vanno trattati come scimmie”

Influencer appena la figlia neonata a testa in giù e la dondola con forza: “i bambini vanno trattati come scimmie” dice, ma per lui ora sono guai molto seri.

L’influencer russo Igor Kravtasov, 35 anni, è finito al centro dello scandalo per aver trattato la figlia piccolissima “come una scimmia”. L’uomo ha preso la bambina, di appena un mese e mezzo d’età, per una gamba, e l’ha fatta dondolare ripetutamente a testa in giù mentre registrava un video. Le immagini sono state poi pubblicate sui suoi profili social ufficiali, dove Kravtasov spiegava che “i bambini vanno trattati come scimmie”. Dopo le segnalazioni fatte da alcuni ex-followers, l’influencer è stato arrestato dalla polizia.

Appena la figlia di un mese e mezzo a testa in giù, arrestato in Russia

A riportare la notizia è stato il Daily Star, a sua volta citando le informazioni del quotidiano locale russo Kubnews. Igor Kravtasov, che vive nei pressi della città di Sochi, è stato rintracciato dalla polizia dopo alcune segnalazioni fatte dai followers. Al loro arrivo ha opposto resistenza agli ufficiali, aggredendoli, e per questo motivo lui e la moglie Darya Getmanskaya, 27 anni, sono stati arrestati e sottoposti ad una custodia cautelare di dieci giorni. Entrambi sono risultati positivi al test sul thc, il principio attivo della cannabis. La bambina è stata immediatamente portata in ospedale per accertamenti, e le autorità stanno valutando la possibilità di togliere alla coppia la patria potestà. Dopo l’arresto l’influencer ha ammesso di essere stato irresponsabile, ma ha continuato a sostenere il suo folle punto di vista: “I bambini vanno trattati un po’ come le scimmie, che sono animali molto agili da cui l’uomo discende. Abbiamo bisogno di sviluppare certe abilità già dai primi mesi di vita e quello che ho fatto aiuta una formazione corretta delle ossa, con i legamenti e le articolazioni che diventano più mobili e flessibili”, ha detto sicuro di sé. “Questa è la mia opinione di come vanno trattati i bambini e va rispettata”.

