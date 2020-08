A seguito di un incidente stradale molto grave, un uomo che stava guidando una motocicletta ha perso la vita. Con lei c’era una donna rimasta ferita in condizioni serie.

Un motociclista è morto a seguito di un incidente stradale verificatosi questa mattina presto in Piemonte. Il tutto è accaduto in provincia di Torino, all’interno della località di Nichelino. Il centauro stava viaggiando assieme ad una donna.

Per lui non c’è stato niente da fare purtroppo, mentre lei è rimasta ferita in maniera grave e ha ricevuto un soccorso immediato da parte del personale medico del 118. Sul posto è arrivata direttamente una eliambulanza, che ha provveduto a trasportare in ospedale la donna dopo essere atterrato in un campo che si staglia ai lati del tratto stradale della Statale 20.

Incidente stradale, la Polizia Stradale indaga per capirne le cause

L’intervento dei paramedici è avvenuto in seguito a diverse segnalazioni inoltrare da altri viaggiatori. Il luogo dell’incidente stradale ha visto anche l’arrivo della Polizia Stradale, con gli agenti che hanno subito chiuso il tratto interessato dal questa sciagura per poi svolgere i rilievi del caso. Ora si indaga sulla dinamica di quanto successo, per cercare di capire se le tragiche conseguenze del tutto siano da attribuire ad un errore da parte del motociclista morto o se possano essere incorsi altri fattori. La morte dell’uomo è sopraggiunta pochissimi minuti dopo l’incidente, senza che i soccorritori abbiano fatto in tempo a caricarlo sull’elicottero.

