Ibra-Leotta coppia dell’estate: le foto della moglie di lui – VIDEO

La smentita della notizia su Ibra-Leotta coppia dell’estate: le foto della moglie di lui sullo yacht col calciatore cambiano tutto.

La love story tra Diletta Leotta e Daniele Scardina, in arte King Toretto, sarebbe finita da qualche settimana. Tutto questo è avvenuto in concomitanza con uno spot pubblicitario girato dall’inviata da bordo campo di DAZN con Zlatan Ibrahimovic. Basta poco per far scattare il gossip estivo.

A lanciare la bomba è il settimanale ‘Chi’, secondo il quale la vacanza in contemporanea in Sardegna dell’inviata di DAZN e dell’attaccante del Milan sarebbe tutt’altro che una coincidenza. Sarebbero diversi gli indizi riguardanti un flirt tra i due, stando alla rivista di gossip.

A spegnere le illazioni, a qualche ora dalla pubblicazione dello ‘scoop’, ci pensa Helena Seger, ex modella e moglie di Zlatan Ibrahimovic, la madre dei suoi figli. Secondo il settimanale, Ibra sarebbe arrivato in Sardegna da solo. Ma i giornali stranieri, in particolare quelli svedesi, hanno pubblicato alcuni scatti della coppia Ibra-Seger, tutt’altro che in crisi, sullo yacht di proprietà del calciatore. Tra la Leotta e Ibra, dunque, nessun amore impossibile. Ma basteranno queste foto a convincere le riviste e i siti di gossip che non sia vero il contrario?