Gioele Mondello, il pm: “Non possiamo dare certezze” – VIDEO

Il giallo della scomparsa di Gioele Mondello, il pm: “Non possiamo dare certezze”, ma poi aggiunge: “Vicini alla famiglia”.

Poco prima delle 18, il procuratore di Patti, Angelo Cavallo, dopo il lungo sopralluogo, ha rilasciato le attese dichiarazioni sul ritrovamento di resti ossei oggi a Caronia. Si ritiene che siano del piccolo Gioele Mondello, scomparso il 3 agosto scorso insieme alla sua mamma, Viviana Parisi, ritrovata morta poi l’8 agosto.

Il pm chiarisce: “Fino a questo momento possiamo parlare di resti compatibili con un bambino di circa 3-4 anni. Non possiamo dare per ora risposte definitive”. Poi però aggiunge: “In questo momento, dobbiamo stringerci attorno a questa famiglia, dobbiamo continuare a lavorare”.

Le parole del pm sul caso di Gioele Mondello

“Abbiamo sempre pensato che il bambino si trovasse in questo posto e i fatti ci hanno dato ragione”, rileva ancora. “Ora dobbiamo andare in fondo a questa vicenda triste. A me non interessa sapere chi l’abbia cercato o chi l’abbia trovato, l’importante è che il corpo sia stato trovato”, ha evidenziato quindi Cavallo.

Infine ha spiegato come la zona di Caronia sia particolarmente impervia e ha concluso: “Sono state fatte delle ipotesi, alcune si sono fatte strada, altre le stiamo scartando”. In questi giorni, molto si è parlato di cosa possa essere accaduto, con l’ipotesi dell’omicidio suicidio che continua a essere scartata dalla famiglia.