Un uomo ha portato il proprio figlio in Questura a Fermo dopo avere scoperto cosa aveva fatto quest’ultimo. La situazione è davvero assurda.

Un padre fa arrestare il figlio giovanissimo perché ha scoperto che quest’ultimo è andato a rubare in un appartamento, con la complicità di un suo coetaneo. Il fatto è accaduto a Fermo, nelle Marche, con i due giovanissimi che si erano introdotti in una abitazione privata per cercare di svaligiare quanto più possibile.

Il loro modo di agire si è dimostrato però decisamente maldestro, dal momento che i padroni di casa, che erano usciti fuori per cenare a sera, al loro rientro avevano notato una luce accesa all’interno di casa loro ed un motorino parcheggiato proprio davanti all’ingresso di casa. Per cui hanno subito avvisato la polizia mettendosi poi a gridare in strada che avevano scoperto dei ladri nella loro dimora. A quel punto i due giovani, entrambi minorenni, si sono dati alla fuga, ferendosi però nel tentativo di fuggire.

Fermo, il papà di uno dei due ladri porta il figlio in Questura

Infatti si sono calati da una finestra precipitando di sotto. Estremamente claudicanti, hanno usato il loro ciclomotore per scappare ma a distanza di qualche minuto sono incappati in un incidente. Anche in questo caso i maldestri quanto giovani ladri sono riusciti a cavarsela senza incorrere in conseguenze gravissime. Ma il padre di uno di loro fa arrestare il figlio infine, una volta capito tutto. E nonostante le lesioni rimediate, ha portato il ragazzo in Questura a Fermo. Catturato anche il suo compare, che attualmente è ricoverato in ospedale a causa di una frattura scomposta. Per tutti e due è arrivata una denuncia.