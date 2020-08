De Lellis e Damante, tutta la verità sulla crisi: parla mamma Valentina

Continuano i numerosi gossip sulla possibile crisi tra Giulia De Lellis e Andrea Damante: è tornata a parlare mamma Valentina

C’è ancora aria di crisi tra Giulia De Lellis e Andrea Damante. I due stanno attraverso alcuni momenti difficili dopo aver trascorso la quarantena insieme. Come svelato da Vanity Fair tra la madre del dj, Valentina, e la web influencer non scorre buon sangue dopo la pubblicazione del libro Le corna stanno bene su tutto, in cui parla anche del tradimento del figlio Andrea. Ma la donna ha voluto svelare tutta la verità su Instagram: “Chi mi conosce e segue sui social sa perfettamente quanto poco sono interessata ai pettegolezzi e tanto meno al gossip; ma mi viene riferito che certi giornali non smettono di mettere in giro false notizie e dunque mi trovo costretta a cedere alle provocazioni per informare che tra me e la piccola Giulia va tutto bene. Quindi occhi alle fake news e vogliamoci bene di più, tutti”,

De Lellis e Damante, parla mamma Valentina

