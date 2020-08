Cristiano Ronaldo, la fidanzata Georgina stende i panni sullo yacht | FOTO

Scatti curiosi per la fidanzata del calciatore Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez, fotografata mentre stende i panni a bordo dello yacht.

L’attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo si sta rilassando qualche giorno a Saint-Tropez con la fidanzata Georgina Rodriguez, di 26 anni. La giovane è stata fotografata in un’attività tipicamente domestica che stona sullo yacht da lusso.

LEGGI ANCHE -> La Juventus vuole cedere Cristiano Ronaldo: “Offerto a tutti, anche al Barcellona”

LEGGI ANCHE -> Juventus, calciomercato: Dybala sacrificato per tenere Cristiano Ronaldo?

Georgina Rodriguez è stata fotografata mentre stende i vestiti a bordo dello yacht che condivide con il fidanzato Ronaldo. La modella spagnola ha condiviso la foto sulle storie di Instagram, dove conta un profilo seguito da oltre 20 milioni di followers, scrivendo: “Anche con un’asciugatrice, ci sono molti vestiti che vanno stesi“. La ventiseienne sta deliziando i suoi followers in questi giorni con diversi scatti in bikini che evidenziano il suo fisico mozzafiato, dalle curve generose. La coppia si sta godendo qualche giorno al sole dopo che la Juventus è uscita dalla Champions League, battuta dal Lione.

LEGGI ANCHE -> Cristiano Ronaldo: fisico da urlo nello scatto pubblicato dopo la sconfitta

Visualizza questo post su Instagram Que afortunada me siento ❤️ Un post condiviso da Georgina Rodríguez (@georginagio) in data: 18 Ago 2020 alle ore 11:50 PDT

Il futuro di Cristiano Ronaldo

Da giorni si vocifera che il calciatore trentacinquenne potrebbe lasciare Torino dopo due anni, essendosi unito alla squadra dal Real Madrid. L’espero di calcio Guillerm Balague, però, sostiene che il ritorno a La Liga potrebbe essere vero per Ronaldo, che avrebbe ricevuto un’offerta dal Barcellona. Anche il Paris Saint-German potrebbe essere interessato a portare il calciatore in Francia, per un accordo di 54 milioni di euro. I rappresentanti di Ronaldo hanno sostenuto che tutti i rumors sono completamente falsi.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!