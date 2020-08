Chiara Biasi | seduzione al massimo ad Ibiza | FOTO

La bellissima Chiara Biasi condivide svariati post della sua vacanza alle Baleari. Ad Ibiza lei è tra le più belle che ci siano.

Il mare ed il sole dell’arcipelago delle Baleari fanno da sfondo all’estate di Chiara Biasi. La influencer friulana, dopo avere passato diversi giorni di villeggiatura in Puglia a luglio, si è spostata da un pò in Spagna. E come tanti altri vip, ha scelto Ibiza per proseguire il suo sereno periodo di relax totale. Un relax votato però, e non potrebbe essere diversamente, alle dinamiche social. Non c’è occasione migliore infatti per mostrarsi in tutto il suo splendore con indosso un costume da bagno.

E la Biasi mostra un outfit sensazionale. La ex fidanzata dell’attaccante del Torino, Simone Zaza, è da sempre apprezzata per il suo corpo da schianto. Magari eccessivamente magro, ma capace comunque di innalzare la temperatura con forme più che desiderabili. Ed il suo sguardo completa l’opera e fa il resto. La famosa influencer si fa vedere bella come mai prima e sta ricevendo complimenti su complimenti.

Chiara Biasi, perla delle Baleari: lei è bellissima

Il suo ultimo scatto, nel giro di appena un’ora di tempo, è arrivata a sfiorare i 10mila ‘mi piace’. Instagram anche per lei rappresenta un megafono potentissimo con il quale mettere in risalto la propria immagine e continuare ad essere sempre popolare ed ammirata.

