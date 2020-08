Il bellissimo scatto realizzato da Belen Rodriguez al tramonto toglie le catene all’entusiasmo dei suoi ammiratori. Lo spettacolo è unico.

Arriva il consueto post serale da parte di Belen Rodriguez su Instagram. Ed è uno di quelli che veramente incantano. La showgirl e modella argentina è tornata di nuovo ad Ibiza, dopo avere lasciato le Baleari per qualche giorno qualche settimana fa. Infatti la 35enne sudamericana era tornata a Milano per lasciare suo figlio Santiago al papà, Stefano De Martino. Poi aveva raggiunto la sorella Cecilia per godere del mare e del sole del Cilento, in Campania. Ma ora eccola di nuovo ad Ibiza, dove ormai è di casa ogni estate. E da lì Belen ci regala un panorama da mozzare il fiato.

Visualizza questo post su Instagram Tramontare Un post condiviso da 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) in data: 19 Ago 2020 alle ore 11:47 PDT

Il tutto grazie anche al bellissimo tramonto che la natura riesce a regalare. Una volta tanto la ex di De Martino varia sul tema e concede anche qualche altro tipo di bellezza, oltre a quella del suo magnifico fisico. Ma gli ammiratori apprezzano comunque e le stanno tributando la solita, consueta valanga di ‘mi piace’ e di commenti pregni di entusiasmo.

Belen Rodriguez, che spettacolo il tramonto di Ibiza

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) in data: 19 Ago 2020 alle ore 9:38 PDT

Ma sul conto di Belen tiene ovviamente banco – e non potrebbe essere diversamente – il gossip pazzo su quella che è la sua situazione sentimentale. Dopo il breve flirt con Gianmaria Antinolfi, chi sarà il prossimo capace di arrivare a toccare il suo cuore? Servirà aspettare per saperlo.

