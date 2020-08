Belen, flirt con Antonino: tutta la verità sul nuovo amore

Novità in arrivo per la nuova fiamma di Belen Rodriguez: le indiscrezioni rilanciate da Gabriele Parpiglia sul settimanale Chi

I gossip intorno a Belen Rodriguez non si fermano più. Un’estate davvero bollente sotto ogni punto di vista con la showgirl argentina che, dopo l’addio a Stefano De Martino, ha chiuso anche il flirt con Gianmaria Antinolfi. Secondo le indiscrezioni del settimanale “Chi” ci sarebbe un altro uomo nella sua vita di nome Antonino, un hairstylist molto conosciuto a Milano che lavora per la catena Coppola. I due si sono conosciuti tramite un amico in comune con il ragazzo che è volato ad Ibiza per qualche giorno in vacanza. E fin dal primo momento i due sono stati inseparabili.

Belen, la verità su De Martino

Negli ultimi giorni è arrivato ad Ibiza anche il suo ex Stefano De Martino in compagnia dello stilista Marcelo Burlon. Nei giorni scorsi anche Maria De Filippi ha giudicato in maniera negativa l’ex ballerino di Amici come un “combina guai”, ma è capace anche di farsi perdonare tutto. Secondo il giornalista Gabriele Parpiglia, ci sarebbe molto di più di una semplice amicizia: la confidenza sarebbe arrivata da alcuni amici comuni.