Belen-De Martino-Marcuzzi, scoop di Dagospia: “Ecco chi sta fingendo”

Il sempre informatissimo Roberto D’Agostino di Dagospia sostiene che tra Belen Rodriguez, Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi sia “partito il teatrino familiare”.

“Il gossip Marcuzzi-De Martino? Una storia che ha coinvolto personaggi di primo livello. La modalità con cui Belen ha scoperto tutto, leggendo su un iPad che era rimasto collegato al telefono di De Martino messaggi tra Stefano e la Marcuzzi… Una trama fantastica. Hanno smentito o taciuto? E che altro dovevano fare?”. Con queste parole Roberto D’Agostino, fondatore di Dagospia, torna dire la sua sul triangolo amoroso Belen Rodriguez, Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi.

In un’intervista rilasciata a Novella 2000 il giornalista si dichiara convinto più che mai che le indiscrezioni riportate sul suo portale solo qualche settimana fa rispecchino la verità. Con buona pace delle recenti smentite di Belen e Stefano e delle foto romantiche della Marcuzzi con il marito Paolo Calabresi Marconi, che sarebbero solo degli escamotage per buttare acqua sul fuoco.

Leggi anche –> De Martino, scoop di ‘Chi’: vuole tornare con Belen – VIDEO

Leggi anche –> Belen, flirt con Antonino: tutta la verità sul nuovo amore

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Lui, lei, l’altra: Stefano De Martino tra due fuochi

Nessuno si aspettava un risvolto del genere dietro la fine del matrimonio tra Belen e De Martino, ma tant’è. “Avevano tutto da perdere e niente da guadagnare – spiega Roberto D’Agostino alla rivista diretta da Roberto Alessi -. È partito il teatrino familiare che mette tutto in sordina. Non si parla di semi-sconosciuti da GF Nip in cerca di visibilità, ed è questo che ha reso lo scoop di Dagospia dirompente”. Non solo: Dago tiene a precisare che “la fonte è insospettabile e affidabilissima”. Se le cose stanno come sostiene lui, non resta che attendere che cali il sipario…

Leggi anche –> Alessia Marcuzzi e De Martino, la foto romantica scatena il gossip

Leggi anche –> Relazione Marcuzzi – De Martino: “Belen si è vendicata” – VIDEO

EDS