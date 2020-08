Alex Zanardi, l’annuncio dell’ospedale: “Miglioramenti, è in terapia semi-intensiva”. A parlare sono i medici del San Raffaele di Milano.

Arrivano finalmente buone notizie in merito allo stato di salute di Alex Zanardi. L’ex pilota di Formula Uno, campiona paralimpico di handbike era stato vittima di un gravissimo incidente il 19 giugno scorso quando con il suo mezzo si scontrò violentemente con un camion.

Zanardi non solo aveva subito un fracasso facciale (frattura gravissima di tutte le ossa del volto), ma aveva anche da subito un quadro neurologico disperato. Dopo le varie operazioni chirurgiche si era stabilizzato tanto da essere trasferito in una clinica per la (lenta e difficile) riabilitazione fisica, ma soprattutto neurologica.

Poi la situazione si aggravò nuovamente e Zanardi venne portato d’urgenza al San Raffaele dove venne ricoverato in terapia intensiva.

Alex Zanardi, arrivano buone notizie sulla sua salute

Ora arrivano finalmente le buone notizie. Ecco il comunicato del San Raffaele: “Dopo un periodo durante il quale è stato sottoposto a cure intensive in seguito al ricovero il paziente ha risposto con miglioramenti clinici significativi. Per questa ragione attualmente è assistito e trattato con cure semi intensive presso l’Unità Operativa di Neurorianimazione, diretta dal professor Luigi Beretta”. Ancora una volta dunque Zanardi fa vedere a tutti quanto grande sia la sua voglia di vivere e noi non possiamo far altro di fare come sempre il tifo per lui e di inchinarci davanti alla sua straordinaria tenacia.