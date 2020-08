Sono diventate virali le immagini di una colossale festa che si è svolta a Wuhan, la città dove l’incubo Coronavirus ha avuto origine.

A Wuhan in tantissimi si sono dati alla pazza gioia in una serata evento organizzata in un parco divertimenti della città. Si tratta del Wuhan Maya Beach Water Park, dove in tantissimi si sono riversati per ballare e divertirsi, dimenticando cosa fossero le mascherine ed il distanziamento sociale.

E proprio nella città dove molti indizi fanno credere che sia nato l’incubo Coronavirus, verso la fine del 2019. Si parla di un assembramento monstre composto da migliaia di persone, in larga parte giovani, che nelle scorse ore ci ha dato dentro in un mega party all’aperto. Lì non si riscontrano dei casi di contagio da circa la metà di maggio, a differenza di altre zone della Cina come la capitale Pechino. Del resto ora le attività come questa non sono vietate lì a Wuhan, dove la situazione sembra essere sotto controllo.

Wuhan, in migliaia al maxi party senza alcuna precauzione

Ma in molti hanno provato una preoccupazione anche giustificabile, considerano cosa è successo da quelle parti nel recente passato e come il Covid sia poi riuscito ad estendersi in tutto il mondo su ognuno dei cinque continenti. Si ha anche notizia di una messa in vendita dei biglietti alla metà del prezzo per le donne, allo scopo di richiamare quante più persone possibili. Il parco in questione è rimasto chiuso per tutta la prima parte del 2020, riaprendo i battenti solamente lo scorso 25 giugno. Ma fin da subito l’afflusso di visitatori è stato enorme, con una media di circa 10mila presenze a settimana.

