Viviana Parisi, il cugino spara a zero: “Donna fragile in preda a deliri mistici”. Durissimo attacco alla donna mentre si cerca disperatamente il figlio Gioele.

Proprio stamattina il marito di Viviana Parisi aveva fatto un accorato appello a chiunque volesse aiutare lui e la sua famiglia nella ricerca del piccolo Gioele.

Pochi minuti dopo però è arrivata una doccia gelata proprio da un componente della famiglia di Viviana Parisi. Si tratta di Claudio Mondello, avvocato di famiglia e anche cugino di Daniele, il marito di Viviana. Il legale aveva già parlato nei giorni scorsi spiegando come fosse da escludere l’ipotesi della morte del bimbo nell’incidente e analizzando il legame “morboso” tra Viviana e sua figlia.

Ora Claudio Mondello torna a parlare di Viviana Parisi e non usa mezzi termini: “Viviana era una donna fragile, aveva avuto problemi anche con manie di persecuzione e deliri mistici. Per questo era stata in ospedale e aveva avuto delle cure”.

Mondello poi aggiunge: “Non è vero tuttavia – precisa Mondello – che la famiglia ha preso sottogamba questi problemi di Viviana, tanto che l’ha accompagnata in ospedale anche in piena emergenza Covid-19 perché aveva cuore la sua situazione. La donna passava da momenti di lucidità ad altri in cui era confusa e temeva, anche se non c’era alcun motivo reale, che le togliessero o che potesse perdere il figlio Gioele cui era affezionatissima.

Negli ultimi tempi era stata meglio, ma la famiglia l’ha sempre assistita e mai lasciata sola. Noi, anche se è irrazionale, speriamo sempre che Gioele sia vivo e proseguiamo le ricerche”.