Uomo muore in uno scivolo | servono ore per recuperare il corpo

Non si sa come sia finito lì, ma un uomo muore in uno scivolo acquatico all’interno di un parco divertimenti. Il recupero del corpo è un incubo.

Un uomo muore intrappolato in uno scivolo acquatico in Arizona. La vittima è un 32enne, rimasto bloccato in un tubo che non era parte dello scivolo ma che faceva invece parte della struttura di sostegno. Non si sa come sia finito lì, fatto sta che il recupero del corpo ha richiesto uno sforzo notevole da parte dei soccorritori.

E ci si è accorti molto tardi di quanto successo, con un custode notturno che aveva sentito delle grida provenire dall’area dove si trova la giostra acquatica, poco dopo la mezzanotte di domenica 16 agosto 2020. Struttura che fa parte dell’Eldorado Aquatic & Fitness Center di Scottsdale, in Arizona, Stati Uniti. All’inizio il custode non riusciva a capire da dove provenissero quelle urla, ma poi ha capito tutto chiamando polizia ed ambulanza. Una volta giunti sul posto, i soccorsi hanno cercato di calmare l’uomo, ma dopo un’ora quest’ultimo ha smesso di parlare.

Poi, verso le 03:00 del mattino, è arrivata una gru per smontare lo scivolo pezzo per pezzo. Un ufficiale della polizia locale ha dichiarato di non sapere cosa stesse facendo quella persona lì dentro, in quel tubo non predisposto per la presenza di persone. Per arrivarci la vittima ha dovuto scavalcare una staccionata, arrampicarsi in cima alla struttura dello scivolo e calarsi all’interno del tubo. Purtroppo questa persona è morta, probabilmente per asfissia. Le sue generalità non sono state rese note, a parte l’età.

