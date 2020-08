Sabrina Beccalli scomparsa a Ferragosto: ricerche senza sosta

Un mistero la scomparsa di un’altra giovane mamma, Sabrina Beccalli, la 39enne sparita a Ferragosto: ricerche senza sosta.

Si cerca di far luce sul mistero di un’altra giovane mamma scomparsa, Sabrina Beccalli, la 39enne scomparsa da Crema la mattina di Ferragosto. La Procura di Cremona ha disposto il sequestro dell’abitazione della donna, mentre sono in corso gli interrogatori di tutte le persone informate sui fatti.

Vengono sentiti soprattutto parenti e amici della giovane mamma, che avrebbe dovuto raggiungere il figlio 15enne per l’ora di pranzo, proprio nel giorno di Ferragosto. Invece, a quell’appuntamento non è mai arrivata.

Il mistero della scomparsa di Sabrina Beccalli

Ad allertare i familiari, in particolare è stato il ritrovamento dell’auto della donna, trovata bruciata nella frazione di Vergonzana. All’interno del mezzo, anche un cane carbonizzato, ma la persona scomparsa non avrebbe avuto un cane. Una sorella della 39enne scomparsa, nella giornata di ieri, ha spiegato al Tgcom24 di temere il peggio per la congiunta.

Si indaga soprattutto nelle frequentazioni della donna ed è emerso un episodio rilevante. A metà luglio, avvenne infatti una rissa con tanto di accoltellamento tra il compagno di Sabrina Beccalli e un altro uomo, che a quanto pare avrebbe avuto una relazione con la donna scomparsa. Ripartendo da questo episodio, gli inquirenti cercano di risalire al legame con la sparizione improvvisa della donna e non lasciano esclusa alcuna pista.