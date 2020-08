Harry e Meghan pronti per il “primo” lavoro: da pagare la villa in California

Novità davvero importanti per quanto riguarda la vita privata di Harry e Meghan: i due sono pronti per una nuova avventura lavorativa

Un cambio repentino della vita per Harry e Meghan Markle. La coppia ha deciso già da tempo di rinunciare agli oneri della famiglia reale e così ci sarebbero le prime difficoltà da superare insieme. Come svelato da U.S. Weekly, la coppia dovrà versare 50mila dollari al mese per pagare la villa di Santa Barbara, in California, dove attualmente vivono per un ammontare complessivo di 14,65 milioni di dollari. E così Harry e Meghan starebbero cercando un lavoro per trovare così la loro prima e vera occupazione dopo aver rinunciato ad essere mantenuti economicamente dalla famiglia reale.

Harry e Meghan, una nuova vita per la coppia

Da una parte c’è Meghan pronta a firmare contratti importanti per 50 milioni di dollari, mentre Harry potrebbe diventare la voce narrante di “Rising Phoenix“. Inoltre, la coppia ha versato un anticipo per la casa di 5 milioni di euro per aiutare il principe Carlo. Nel frattempo la stessa Meghan si è confessata al portale The 19th: “Stare a casa è molto bello. C’è un giornalismo attento ai dettagli più scabrosi, visto che l’economia dell’attenzione è diventata tossica”. Infine, ha svelato: “Penso che una volta che saremo in grado di tornare al luogo in cui ciò che stai creando è così importante: qui le persone dicono la verità nei loro rapporti e la raccontano attraverso una lente compassionevole”.