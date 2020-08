Una giovane mamma 23enne è stata trovata morta in Messico, dove era andata a trovare il fidanzato. L’FBI ha aperto un’indagine sul caso.

Una giovanissima mamma di due bambini è stata trovata morta con tutti i denti mancanti, appena un giorno dopo che la madre ne aveva denunciato la scomparsa alla polizia. Lizbeth Flores, una donna americana di 23 anni, era andata in Messico a trovare il suo fidanzato. Sua madre, Maria Rubio, ha avuto l’ultimo contatto con Lisbeth il 9 agosto: quel giorno la figlia si sarebbe recata nella città di confine messicana Matamoros, e più tardi quella sera sarebbe dovuta tornare nella sua casa texana a Brownsville. Il 10 agosto, preoccupata dalla mancanza di notizie da parte della figlia, Maria ha denunciato la sua scomparsa al il Dipartimento di Polizia di Brownsville. La madre, sconvolta, ha chiesto aiuto a funzionari statunitensi e messicani nel tentativo di riportare il corpo di sua figlia negli Stati Uniti.

Giovane mamma americana trovata morta in Messico, torturata in modo terribile

Il corpo della 23enne è stato trovato senza vita l’11 agosto, con evidenti segni di tortura. Secondo gli investigatori una parte del cuoio capelluto di Lisbeth era stato rimosso, e i suoi denti erano stati tolti con la forza. Sulla scena è stata trovata una pietra, usata probabilmente come arma contro Lisbeth: il suo corpo infatti era pieno di lividi. La signora Rubio ha detto di essere devastata dall’idea del dolore che sua figlia deve aver passato prima di morire, e spera di poter rimpatriare i suoi resti. In un’intervista a Telemundo, Maria ha raccontato: “Perdere un figlio è come avere il cuore strappato via. Mi sento molto triste per quello che hanno fatto a mia figlia. Come l’hanno lasciata è ciò che mi addolora. Il dolore che mia figlia ha passato lì in quel momento è ciò che mi fa soffrire”. Da lunedì non è stato ancora effettuato alcun arresto, ma l’FBI sta conducendo un’indagine approfondita.

