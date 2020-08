George Michael, l’ex compagno Fadi Fawaz arrestato a Londra

Fadi Fawaz, ex compagno del defunto cantante George Michael, è stato arrestato a Londra: le accuse della polizia.

L’ex compagno del defunto cantante George Michael è stato arrestato da poliziotti sorpreso a utilizzare il martello contro auto parcheggiate. Fadi Fawaz, 47 anni, sembrava un’ombra di se stesso nelle foto e nei video realizzati dai residenti che lo immortalano mentre colpisce le auto.

Leggi anche –> Morta la sorella di George Michael | a Natale proprio come lui

La polizia in seguito ha detto che un uomo era stato arrestato con l’accusa di danneggiamento privato e possesso di un coltello, oltre a droghe. Una Mercedes, una BMW e una Toyota Auris sono state colpite con un martello l’altra sera a Bethnal Green, nell’East London.

Leggi anche –> George Michael: arriva la prima canzone postuma – VIDEO

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

L’arresto del compagno di George Michael: le testimonianze

Tutti i fatti sono riconducibili a una sola mano: Fawaz, che ha trovato George morto nel suo letto quattro anni fa, è stato visto vagare per la zona all’inizio della settimana in cerca di alloggio. Ha vissuto in alberghi economici e per strada da quando è stato cacciato dall’appartamento londinese di George un anno fa. Il gioielliere Kamal Hussain, 43 anni, la cui moglie è stata danneggiata, ha sottolineato come fosse difficile credere che quell’uomo trasandato fosse l’ex di George Michael.

“Ho sentito tutto il trambusto, poi l’ho visto quando è arrivata la polizia”, ha spiegato l’uomo che è padre di tre figli. Quindi ha aggiunto: “L’ho riconosciuto dalle foto di lui con George. Ha chiaramente bisogno di aiuto. La famiglia di George non avrebbe dovuto lasciarlo abbandonato al proprio destino”. Dunque, anche chi è stato danneggiato dice di aver provato pena per Fadi Fawaz, che è nato in Australia ma è cresciuto in Libano.