Prima il figlio, poi i genitori: una famiglia intera uccisa da Covid-19

Una famiglia intera uccisa da Covid-19 nel New Jersey: prima il figlio, poi i genitori sposati da ben 62 anni.

Una coppia del New Jersey sposata da 62 anni è morta a poche ore di distanza. In precedenza, era morto il figlio dell’anziana coppia. John Freda, un ottico di 51 anni che è stato meglio descritto come divertente, premuroso, intelligente e introspettivo, ha perso la sua battaglia con COVID-19 ad aprile.

Nel giro di un paio di giorni, morirono quindi sia il padre che la madre, Larry e Vicki. Ad annunciarlo è stato il governatore dello Stato del New Jersey, Phil Murphy. Questi ha riportato la notizia solo nelle scorse ore, come monito a chi sostiene che il Coronavirus non sia un pericolo.

Il dramma della famiglia distrutta da Covid-19

“La famiglia Freda rimane nei nostri pensieri e le nostre preghiere”, ha proseguito il governatore Murphy. John Freda amava scrivere, disegnare, l’arte e i film con protagonisti dei supereroi. I suoi genitori “erano inseparabili”, ha detto Murphy durante la sua conferenza stampa. Poi ha proseguito: “E c’è una tragica poesia, come ho detto, che entrambi hanno lasciato questa vita lo stesso giorno, letteralmente a poche ore l’uno dall’altro”.

Entrambi nati a Newark, nel New Jersey, la coppia ha trascorso 58 anni nella cittadina di Fairfield, dove hanno cresciuto i loro tre figli. Larry, 86 anni da compiere, ha prestato servizio nell’esercito degli Stati Uniti e ha continuato a lavorare per 24 anni in un birrificio prima di diventare un custode alla West Essex High School. Vicki, 83 anni, è stata segretaria esecutiva dell’ex sindaco di Fairfield Rocco Palmieri prima di andare in pensione nel 2007. Avevano anche sei nipoti e da quando erano andati in pensione si sono dedicati a loro.