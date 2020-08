Le vacanze di Diletta Leotta continuano in Sardegna. La conduttrice tv di DAZN e di Radio 105 lascia la Sicilia e cambia isola così.

Prosegue questo caldissimo agosto di totale relax per Diletta Leotta. La giornalista originaria di Catania è fresca di compleanno, con le 29 candeline spente lo scorso 16 agosto. Un evento ovviamente immortalato con tanto di post conturbante pubblicato su Instagram. Ed ora lei ha lasciato le natie sponde siciliane per cambiare isola e spostarsi in Sardegna. Il primo scatto dato in pasto ai suoi milioni di followers ci mostra una Leotta immersa nella natura, vista da lontano mentre tutto attorno si staglia un vero e proprio paradiso.

Visualizza questo post su Instagram Sardegna 💙 Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 18 Ago 2020 alle ore 2:14 PDT

Diletta Leotta, panoramica mozzafiato dalla sua nuova località di vacanza

Ma anche così in piccolo, anche così da lontano, Diletta appare sfolgorante come fosse una stella che emana luce e calore. Di settimane di vacanza ce ne saranno ancora, con tutta probabilità, prima del ritorno a casa a Milano per riprendere a lavorare in televisione e radio. Fino a quel momento, la Leotta non penserà ad altro che a riposarsi ed a deliziare i suoi ammiratori sui social network.

Visualizza questo post su Instagram 29 ❤️🎂 Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 16 Ago 2020 alle ore 6:44 PDT

Frattanto tiene banco anche quello che è il suo stato sentimentale. Single o ancora impegnata? Ormai la crisi intercorsa con Daniele Scardina è cosa nota a tutti. I due si frequentavano dalla primavera del 2019, per quanto ne sappiamo. Con lei che non molto tempo prima si era separata dallo storico fidanzato, Matteo Mammì. Proprio Diletta nei giorni scorsi ha parlato del rapporto con Scardina dicendo di come si tratti di un qualcosa di complicato da descrivere.

