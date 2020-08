A Crema sono in corso le ricerche per una donna scomparsa. E’ stata ritrovata la sua automobile carbonizzata e sono stati avvisati i familiari.

Nella città di Crema il giorno di Ferragosto è scomparsa una donna di 39 anni, Sabrina Beccalli. Per lei sono iniziate le ricerche la scorsa notte e continueranno almeno fino a questa sera 18 agosto 2020.

Per la ricerca di Sabrina Beccalli si sono uniti i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e i volontari della Protezione Civile. Da oggi arriva l’aiuto dei cani molecolari e la speranza degli inquirenti è che possano fiutare una traccia che potrebbe aiutarli a trovare la soluzione ad un mistero ancora irrisolto. La famiglia, che ha confessato nelle scorse ore di temere il peggio, sta seguendo le operazioni di ricerca dal campo base di Vergonzana. Intanto, la Procura di Cremona ha disposto il sequestro dell’abitazione della donna.

Mistero per una donna scomparsa da Ferragosto

Sono iniziati i rilievi scientifici per l’abitazione di Sabrina Beccalli, di 39 anni, scomparsa nella sua città, Crema, la mattina di Ferragosto. I Carabinieri stanno ascoltando i numerosi testimoni, tra amici, familiari e conoscenti della donna, separata e madre di un figlio di 15 anni. La donna avrebbe dovuto raggiungere il figlio per il pranzo di Ferragosto, ma non è mai arrivata alla sua casa.

