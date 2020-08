Coronavirus 18 agosto: risalgono i contagi sopra quota 400

Oggi 18 agosto, risalgono sopra quota 400 i contagi da Coronavirus in Italia: appena 5 i morti, stabili i ricoveri in terapia intensiva.

Anche oggi nessun exploit nel numero di contagi in Italia, dopo la risalita della scorsa settimana, quando avevano superato due volte quota 500 e una volta quota 600. Rispetto ai 320 casi di ieri, si registra un aumento: sono 403 oggi, ma comunque la situazione sembra essere sotto controllo.

Aumentano praticamente in ogni Regione il numero di tamponi effettuati, che sono oltre 25mila in più rispetto a ieri. Rimane invariato il numero delle terapie intensive nelle ultime 24 ore: sono sempre 58 i pazienti in condizioni più gravi ricoverati.

Dati Regione per Regione contagio Coronavirus 18 agosto

Continua a essere basso il numero dei decessi in questi giorni: 2 oggi quelli in Veneto, poi uno nel Lazio e uno in Emilia Romagna. Un morto anche in Piemonte. Complessivamente, dunque, sono cinque i decessi nelle ultime 24 ore. 16 anche oggi le Regioni senza decessi, mentre Covid free è nelle ultime 24 ore soltanto la Valle d’Aosta.

Situazione contagi livellata: 60 i nuovi positivi in Veneto, 50 in Lombardia e 46 nel Lazio sono le Regioni più colpite. A doppia cifra anche Piemonte, Emilia Romagna, Sicilia, Campania, Puglia, Toscana, Liguria, Sardegna, Marche e Friuli Venezia Giulia. Nelle altre Regioni ci sono meno di 10 contagi e sono molte le province, compresa quella autonoma di Bolzano, che non registrano casi. Gli attualmente positivi superano quota 15mila.