Caso bambino morto Modica: il primo a finire in manette per la scomparsa del piccolo Evan era stato il compagno della donna, ora tocca a lei.

Per la tragica scomparsa di Evan, il bambino morto ad un anno e mezzo dopo essere stato portato d’urgenza in ospedale a Modica, in provincia di Ragusa, la Procura di Siracusa ha disposto l’arresto immediato della giovane mamma.

La donna, 23 anni, aveva allertato il personale sanitario del 118, intervenuto prontamente nel fornire assistenza al piccolo. Purtroppo però il trasferimento urgente in ospedale con annesso ricovero in codice rosso non è servito a salvare la vita al piccino. Evan sul suo corpicino aveva diversi segni che lasciano pensare a dei reiterati episodi di violenze subite. E sono pochi i dubbi in tal senso. Per questo motivo le forze dell’ordine hanno provveduto ad arrestare prima il compagno della mamma, un uomo di 32 anni che non risulta essere il padre del bambino morto, ed ora anche la mamma stessa.

Bambino morto Modica, arrestata anche la mamma dopo il suo convivente

Per entrambi c’è da rispondere di accuse molto gravi, in primis omicidio volontario e maltrattamenti in famiglia. Con le aggravanti rappresentate dalla età della vittima, che era un bambino di neanche 2 anni di vita, oltre che del rapporto di consanguineità o comunque di coinvivenza.