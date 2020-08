Bambino disabile di 10 anni trovato morto: arrestata la madre

Una donna è stata arrestata con l’accusa di omicidio dopo che un bambino disabile di 10 anni è stato trovato morto in una casa della zona ovest di Londra.

Sarebbe una donna la responsabile dell’omicidio di un bambino disabile di 10 anni trovato morto oggi in una casa della zona ovest di Londra. Questa almeno è al momento la principale ipotesi al vaglio degli investigatori, dopo aver interrogato e formalmente accusato la stessa stamattina all’alba.

Leggi anche –> Cosenza, branco di giovani dà fuoco alla casa di un disabile

Leggi anche –> Bimbo disabile scomparso nel nulla da casa sua, mistero sulla sua fine

La verità sulla morte del bambino disabile

Il bambino disabile è stato trovato morto in una casa di Cumberland Park, nel quartiere londinese di Acton. La donna, sulla quarantina, è stata arrestata con l’accusa di omicidio. I poliziotti sostengono che fosse nota al bambino e che in questa fase non stanno cercando nessun altro in relazione alla tragedia. In base alle prima informazioni dovrebbe trattarsi della madre del piccolo.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

I vicini si sono detti “scossi” e “terribilmente turbati” dopo essere stati svegliati dalle sirene di due ambulanze e di diverse auto della Polizia giunte sul posto nelle prime ore di questa mattina. Un residente, tale Guy, ha dichiarato: “Il bambino viveva nell’appartamento in basso a destra e un mio amico abita sopra a lui. Abbiamo trascorso la serata insieme e mi ha mandato un messaggio alle 2.49. Penso che sia stato avvisato quando la polizia è arrivata, poco dopo”. “È uno shock per tutti, in particolare per lui” ha aggiunto.

Quanto alla vittima, Guy ha spiegato che “il bambino era su una sedia a rotelle e aveva una disabilità abbastanza grave”. La Polizia afferma di ritenere di conoscere la sua identità, ma sta aspettando che venga identificato formalmente. I suoi parenti più prossimi sono già stati informati. A breve dovrebbe essere disposta un’autopsia.

Leggi anche –> Noto giornalista si uccide con la figlia disabile: le ultime parole

EDS