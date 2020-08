Alberto Matano, la rivelazione del desiderio “proibito” su Instagram

Mentre si gode gli ultimi giorni di vacanza Alberto Matano, che sarà tra i protagonisti della prossima stagione televisiva, dà libero sfogo alla sua fantasia.

L’estate sta finendo, come dice una vecchia ma sempre attuale canzone, e Alberto Matano comincia timidamente a pensare al ritorno al lavoro. L’ex mezzobusto del Tg1 e conduttore de La vita in diretta sarà infatti senza alcun dubbio tra i grandi protagonisti più attesi della prossima stagione televisiva. 47enne ora si sta godendo gli ultimi giorni di ferie per rientrare agli impegni quotidiani più carico che mai. Ma non rinuncia a condividere con i suoi followers un sogno nel cassetto…

Alberto Matano tra sogno e realtà

Nel suo ultimo post su Instagram Alberto Matano si mostra più sereno e rilassato che mai, sdraiato su un comodo divano, in una splendida dimora dove sta trascorrendo questi ultimi giorni di vacanza. Ma – come a lasciar presagire che la “pacchia” sta per terminare – davanti a sé ha un pc aperto…

“Vorrei sempre un ufficio così… E poi andare al mare ❤️ #buongiorno #backtowork #martedi #lavoro #vacanzeitaliane #tornare” scrive il Nostro nel suo post. E chi non lo vorrebbe? Il desiderio, date le circostanze, è quanto mai difficile da realizzare, ma sognare non costa niente… E i suoi fan, a giudicare dal gran numero di like, condivisioni e commenti, sono d’accordo con lui. A partire da Rita Dalla Chiesa, che scrive: “Io in riva al mare….”.

