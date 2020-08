Viviana Parisi, la rivelazione: “Temeva che le portassero via il figlio”. A parlare e rivelare questa novità è l’avvocato del marito Daniele Mondello.

Claudio Mondello, cugino e legale del marito di Viviana Parisi, getta una nuova luce sulla vicenda della dj siciliana scomparsa e poi ritrovata morta. Con lei al momento dell’allontanamento c’era il figlio Gioele che al momento non è ancora stato ritrovato.

L’avvocato ha spiegato pochi minuti fa un dettaglio che al momento non era ancora emerso e che potrebbe fornire l’ennesima nuova pista agli inquirenti che stavano valutando nelle ultime ore la teoria dell’aggressione da parte di due cani.

Viviana Parisi, le parole dell’avvocato del marito

Le parole dell’avvocato Mondello sono molto forti: “Viviana Parisi temeva che i servizi sociali potessero toglierle il bambino perché era stata due-tre volte in ospedale per problemi di carattere mentale”. Intervistato dal Corriere della Sera il legale spiega: “I messaggi di Daniele in quei giorni di ricerche avevano proprio lo scopo di tranquillizzarla: non preoccuparti Viviana che non lo perdi”.

L’avvocato però è sicuro che un limite Viviana non l’avrebbe superato: “Quello della morte di Gioele o di un grave ferimento nell’incidente. In quel caso, ne sono sicuro, Viviana avrebbe chiesto aiuto, si sarebbe messa a urlare perché la salute del bambino aveva la precedenza su tutto. Non l’avrebbe portato via”.