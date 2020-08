Prova a sviare ogni sospetto su di sé mentendo alle forze dell’ordine: uomo uccide moglie ma viene scoperto in un secondo momento.

Un uomo uccide la moglie e cerca di depistare le indagini per sviare i sospetti da sé. Il fatto è successo a Lago Patria, località situata in provincia di Napoli. I fatti risalgono ad oltre un mese fa. Era il 12 luglio quando il lui della coppia aveva allertato i carabinieri ed i soccorsi medici del 118 affermando di avere trovato la propria coniuge impiccata. Il marito aveva fatto sapere di avere trovato la donna con il cordino delle tende ben saldo attorno al collo, sostenendo a gran voce che si fosse tolta la vita. Ma gli approfondimenti ed i rilievi condotti dalle forze dell’ordine hanno infine permesso che la verità venisse a galla. Non si tratta di un caso di suicidio ma di omicidio, con l’uomo che uccide la moglie al termine di un litigio. E lui le ha tolto la vita con le sue stesse mani, dopo averla strangolata. Già dal primo sopralluogo condotto dagli inquirenti erano venuti fuori degli elementi che avevano messo fortemente in dubbio la versione del marito. Ma a fugare qualsiasi incertezza ci ha pensato un esame autoptico compiuto successivamente. Oltre a portare in primo piano la reale causa della morte della donna, l’analisti post mortem ha anche dimostrato come ci fosse stata anche una colluttazione tra l’omicida e la vittima. Ed ora per l’uxoricida sono scattate le manette. Attualmente l’assassino si trova in stato di detenzione in carcere con accuse molto gravi a suo carico.